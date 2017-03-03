冷氣團帶髒空氣 襲台36小時
2017-03-03
今晨低溫下探9度 白天回溫
〔記者蕭玗欣、楊綿傑、黃佩君／綜合報導〕強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象局表示，今天清晨是冷氣團威力最強的時候，台南以北、宜蘭及花蓮最低溫約九到十一度，白天各地將明顯回溫。氣象專家彭啟明形容，這波冷氣團是「乾冷髒空氣」，影響不到卅六小時，但攜帶中國東岸大氣污染物南下，昨天台灣西半部空污指數紅通通，中南部更逼近不健康等級。
冷颼颼 昨晚淡水8.7度
新北市淡水昨晚十時已出現八點七度低溫，氣象局預報員張承傳指出，這波冷氣團屬乾冷性質，清晨感受最強烈，白天冷空氣減弱，全台各地明顯回溫，北部、東北部最高溫有十九度，中部最高溫廿四度、南部最高溫廿七度，中南部日夜溫差可能高達十度。
張承傳表示，明天大陸冷氣團持續減弱，除東半部、北部山區清晨只有十二到十四度，其他地方十五到十七度，白天氣溫繼續回升，但西半部和金馬地區從週六晚上至下週一要注意濃霧。
彭啟明昨也在臉書上發文表示，這波冷空氣類似突襲式南侵，天氣落差大，讓人「很有感」，還攜帶許多大氣污染物南下，週三晚間北部的細懸浮微粒及其他污染物濃度都開始攀升。
環保署監測空氣品質也證實，昨天境外污染物隨東北季風影響，雲林麥寮研判因河川揚塵造成懸浮微粒（PM10）濃度飆高，空氣品質指標AQI一度到「危險紫爆」。今天中部、雲嘉南、高屏，以及外島金門地區AQI仍將呈現「警戒橘」，不過污染情況會稍微減輕。
水情吃緊 守住5月防線
冷氣團沒有帶來水氣，台灣水情吃緊，經濟部長李世光昨表示，若旱象持續才會進入二階限水，目標是五月前不進入二階限水。
根據水利署定義，一階限水為離峰時段降低管壓供水；二階限水，將對每月用水超過一千度大用水戶的非工業用水戶減供廿％、工業用戶減供五％，游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者減供廿％；三階限水則將採分區輪流或全區定時停止供水。
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