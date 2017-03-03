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與機捷競爭 國光客運新站24小時拚了

2017-03-03

〔記者陳紜甄／台北報導〕桃園機場捷運昨日正式通車，國光客運位於台北車站M1與M2出口間的國光車站也啟用，主要經營機場路線。副董事長王應傑表示，機捷通車，國光機場線客源一定會受影響，因此國光車站廿四小時發車，要和機捷拚了。

國光車站規劃一八一九路線進駐，往返台北車站與桃園機場，平均搭乘時間約四十五至五十分鐘，一天廿四小時皆發車，班距為十到十五分鐘，票價一二五元。

台北市長柯文哲昨致詞時表示：「坦白講，機場捷運雖然開通，但它不是廿四小時營運，很多時候還是要乖乖來坐國光客運。」

國光客運昨也宣布與悠遊卡公司合作，推出記名式回數票悠遊卡，第一階段首先在桃園以北的十七條路線客運推行。民眾在三月底前申請，免收製卡費一百元，平均搭乘優惠為八五折。

國光車站除了服務機場線旅客，也提供在北一門的中壢、桃園與羅東路線以及東三門搭乘基隆至金山的乘客休憩等車處。

國光客運表示，車站佔地兩百坪，共兩層樓，一樓設有候車區與櫃檯，二樓有司機與乘客休息室，並備有簡單盥洗設備。

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  • 昨日國光客運台北車站也啟用，市長柯文哲出席啟用典禮。（記者陳紜甄攝）

    昨日國光客運台北車站也啟用，市長柯文哲出席啟用典禮。（記者陳紜甄攝）

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