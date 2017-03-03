出國讚便宜 通勤嫌貴要買定期

2017-03-03

〔記者余瑞仁、李容萍、邱奕統、沈佩瑤／綜合報導〕桃園機場捷運昨天起正式營運，截至昨晚六時，約有三萬六千餘人次搭乘，由於車廂沒坐滿、進出站都很順暢。許多乘客表示，比起免費試營運時的人擠人，營運首日坐車的感覺很舒服。昨天搭乘民眾以出入境的旅客、通勤族、學生居多，也有不少人要到林口長庚醫院。

機場捷運首發車清晨六點開出，站務人員在各車站出口處發送限量六萬包的通車禮「機捷限量版乖乖」，包裝上寫著「乖乖搭桃捷、省時又快捷」，在每個站點發送，只要出站就有機會拿到，幽默逗趣的小驚喜，讓不少拿到的民眾面露微笑。

桃園市境內各站，仍以A8長庚醫院站、A18高鐵桃園站、終點站A21環北站的人潮較多。

對於票價問題，民眾意見兩極，出入境的旅客覺得很便宜，但一般通勤族或學生仍然嫌貴，表示以後會買定期優惠票才更划算。

廿一歲的盧先生還是學生，過去到機場多半搭乘國光客運，在傳統產業服務、卅歲的黃先生去機場多半叫車，昨天兩人異口同聲表示：「將來要去桃園看棒球就更方便啦！」

桃捷公司指出，機捷末班車行駛到A1台北站的時間是凌晨零時廿一分，台北捷運也將配合調整北門站末班車時間，讓搭乘機捷到站的旅客，還可以轉乘下一段大眾運輸。