慢性憂鬱症 愛跟完美主義交朋友
2017-03-02
文／段永章
小玲（化名）是公司的中階主管，這兩年來每天都覺得煩悶、低落，也常提不起勁，不時抱怨身體痠痛、疲勞。雖然可以維持工作，但同事們發現，她的專注力變差，工作表現不如以前，也失去過去的幹勁與活力。
某次會議結束後，小玲放聲大哭，同事都嚇壞了。當天她在同事陪伴下，接受了精神科診療，醫師告知她患有憂鬱症，而且已持續一段時間，屬於慢性持續型憂鬱症，需要接受治療。
多數人印象中的憂鬱症，通常是極度負面與憂鬱，退縮在自己的世界，無法工作、念書，甚至會有輕生的念頭與衝動。但憂鬱症的形式不只一種，以小玲所罹患的慢性持續型憂鬱症來說，仍有一定的患者可勉強維持工作，常讓人誤認沒有大礙，只是壓力太大，過一陣子自然就會好。
其實慢性持續型憂鬱症常被人忽視，多數患者也不知道自己罹患憂鬱症，反而四處尋求解除身體痠痛、疲勞的方法，沒能及早治療根本的憂鬱問題，甚至以喝酒、吸毒來麻痺內在所隱藏的憂鬱。
慢性持續型憂鬱症若沒有診療，可能演變為重度憂鬱症，導致更嚴重的身心失衡與失能。不少患者在兒童或青少年時期即開始出現憂鬱或易怒情緒，但未能及早發現與處置，導致成年後演變成慢性持續型憂鬱症。
兒童或青春期就具有某些特質者，更容易在成年出現慢性持續型憂鬱症，包括完美主義性格、過度注重外表與體態的評價、衝動控制不良等。
多數慢性持續型憂鬱症患者接受適當治療後都能復原，回到原本的生活常軌。
有效的治療方式包括服用抗憂鬱藥物與心理治療，有時兩者合併更具有持續療效。
很多人擔心藥物會產生依賴性或副作用，其實只要經過專科醫師詳細診療與聆聽患者服藥後的反應，在醫師指示下服藥並不容易產生這些問題，反倒是憂鬱症未能及時求助，帶來的傷害與損失才是嚴重。（作者為安興精神科診所院長）
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