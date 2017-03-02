虎航劃位系統故障 影響1800人

2017-03-02

桃園機場第一航廈的台灣虎航櫃位昨清晨系統故障，台灣虎航表示，一發現就立刻啟動手動劃位機制，系統在早上7點15分恢復正常，共影響7個航班，桃機有900名旅客行程被延誤，平均延誤1.5個小時，國外旅客也有900人受影響，共計影響1800名旅客。

有民眾投訴，昨天早上搭台灣虎航6點20分前往沖繩的班機，作業延遲1小時才進行。虎航表示，昨天切換系統，測試時沒發現任何問題，實際上線才出狀況，因此改為手動劃位，上午7點15分恢復正常。（記者蕭玗欣）