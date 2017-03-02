校園輔導社工不足 43校違法

2017-03-02

校園社工、心理師超血汗！民進黨立委許智傑昨針對全台大專院校進行調查，發現全台157所大專院校中，有43所社工及心理師聘僱人數低於法定標準，多校輔導人力「師生比」嚴重失衡，甚至出現「1名心理師需服務1萬名學生」的駭人數字，台大、政大、成大等名校師生比也都待加強，校園輔導機制出了問題。

許智傑指出，據「學生輔導法」規定，只要社工及心理師與學生比例（師生比）不超過1：2400就不會違法，但如此寬鬆標準下，仍有43所學校違法。「師生比」最高前3名，分別是台北城市科技大學、萬能科大、景文科大，1名社工或心理師要輔導約1萬名學生，未來教育部應將此列為大專院校退場考評指標。

（記者楊淳卉）