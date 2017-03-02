雲林傳出亂丟禽屍 最重罰百萬

2017-03-02

雲林縣新虎尾溪斗六河段、台西有才寮大排萬興橋河段，昨疑被亂丟雞鴨屍，防疫人員共撈起27隻，警方將調閱路口監視器，追查出丟棄死雞鴨嫌犯，若未來檢驗證明動物有傳染性疾病，將依動物傳染病防治條例開罰，最重可罰100萬元。

昨雲林縣又預防性撲殺一養鵝場、近千隻鵝，全縣已有31場案例場，還有3場土雞場採樣送驗中。

農委會主委林聰賢一上任就遇到H5N6新型高病原禽流感疫情，他認為「禁運禁宰政策有效阻斷疫情的擴散」，防疫算有功；但日前發生鴨鵝不分的烏龍，他覺得防檢局和家畜衛生試驗所兩個與禽流感疫情有關的機構「怪怪的」，會要求提出完整的防疫檢討報告。

（記者林國賢、吳欣恬）