天然氣漲近3% 桶裝瓦斯平盤

2017-03-02

中油昨宣布自今天凌晨零時起，3月份家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格均不調整；天然氣價格則平均調漲2.99%。

中油表示，3月份液化石油氣國際合約價格及海運費較2月下跌，雖依公式液化石油氣每公斤應調降1元，但至上月中油已每公斤自行吸收6元，故本月價格持平回收成本。

液化天然氣（LNG）價格部分，因國際油價上揚，今天起平均調幅2.99%；其中公用天然氣事業用氣每立方公尺調漲0.26元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月增加約7.8至11.7元。（記者黃佩君）