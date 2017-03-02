特教29年 德籍顧美玲開心看孩子長大

2017-03-02

〔記者王錦義／花蓮報導〕來自德國的宣教士顧美玲（GOTTSCHILD MONIKA TRAUTE），從民國七十七年來台迄今廿九年，致力照顧身心障礙的孩子，移民署昨頒發永久居留證「梅花卡」，表彰她對台灣無私付出的貢獻。她說，在台灣看著每個孩子從娃娃到現在廿多歲，就是人生最有意義的事。

顧美玲說，十四歲時喜歡一首旋律很美的詩歌，從歌詞「不能一直這樣過下去……要選擇…要決定…」中領會意涵，做了成為基督徒的決定，開始參加基督教許多活動，過程中曾有過掙扎，最後還是選擇當宣教士。

當她知道將到台灣服事時，對台灣完全沒有概念，還在地圖中尋找台灣，希望想辦法讓自己不會想家、學會中文，並進入眾民的心。

顧美玲很少離開花蓮，花蓮畢士大教養院已是她的家，每天與身心障礙的孩子生活在一起，有如家人般相互依靠。她說：「只要看到孩子們一個個長大，能夠獨立生活和返家，一切的辛苦都值得。」

移民署長何榮村昨頒發梅花卡給顧美玲，他說，顧美玲在畢士大教養院照顧身心障礙的孩子，培養他們習得一技之長，在百忙之中，每週固定到監所關懷、教化受刑人，過去每年都想要頒發梅花卡給她，但她都以「神職人員服事是應該的」婉拒，幾經努力才說服她。