郭明良論文案 全教總籲楊泮池請辭
2017-03-02
〔記者林曉雲、吳柏軒、吳柏緯／綜合報導〕台大被解聘教授郭明良團隊論文造假案持續發酵，全國教師工會總聯合會昨與東華大學、南華大學教授及世新大學前校長等人，共同召開記者會要求台大校長楊泮池請辭。
東華大學教授王純娟爆料指出，郭明良學術生涯廿五年來，向科技部申請五億五千萬元經費，楊泮池又長年推薦郭明良，兩人關係緊密，郭明良造假被踢爆，楊泮池馬上「切割」，無法說服社會大眾，科技部和教育部必須面對處理。
全教總理事長張旭政質疑，「最高學府」台大用「最低標準」來處理校長楊泮池。南華大學教授周平表示，從「責任倫理」角度來看，楊泮池身為台大校長，作為合作夥伴和郭明良團隊所屬大學的最高行政主管，難辭其咎。
世新大學前校長賴鼎銘表示，以前台大學術聲望非常高，現在淪落至此，楊如再戀棧校長一職，將危及台大朝向網友所言「頂賤大學」沉淪，政府更須小心台大事件變成學術界的禽流感。
台大表示，校外專家學者組成的特別委員會認為，楊泮池雖和郭明良列為共同作者，但楊不須替郭違反學術倫理負責，且以六比零投票決定楊無須辭台大校長。
教育部稱，調查小組將會重新判斷。科技部回應，五．五億元是郭明良歷年向各政府機構申請的總研究費用，違反學倫案初審結果近期會出爐。
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