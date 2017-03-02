新增3類食品 7/31起履歷全都露

2017-03-02

食用醋、蛋製品、嬰幼兒輸入食品 納追蹤追溯制度

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署昨天宣布，今年七月卅一日起，包括食用醋、蛋製品業者和嬰幼兒食品輸入業者，要納入追蹤追溯制度，將產品生產過程上下游的所有資料都上傳，以方便追查，萬一日後爆發食安問題，就「找得到人負責」。

這三項產品的業者新納入追蹤追溯制度，蛋製品業者資本額三千萬元以上的有六家、食用醋業者七家、嬰幼兒食品輸入業者四十九家。

「追蹤追溯」制度的優點是當食安事件發生時，可快速釐清涉案產品的源頭及流向，即時找出問題，並阻斷流通。業者進出貨須留紀錄，且上網登錄，最後是強制開立電子發票。

曾出包工研醋 也在納管之列

二○一四年底，國內爆發劣油、餿水油食安風暴，食藥署開始做食品追蹤追溯制度，第一個納入的就是食用油脂業者，另外包括肉品、食品添加物業者等也都在內，若加上新納入的蛋製品等業者，已有廿二種食品業、四千七百多家業者被納管。

食藥署代理科長江仟琦說，會被納入追蹤追溯制度的食品業者，都是因為產品的消費層面廣且和民生需求有很大關係，例如油脂類等。

江仟琦說，這次新納入食品業中，因蛋製品種類非常多，且近來有禽流感疫情、食用醋是家家戶戶必備調味劑，且之前老字號「工研醋」旗下「大醇食品」遭檢舉回收過期品、即期品，混入新醋原料中重製成商品販售，因此納入列管。

至於嬰幼兒食品輸入業者納管原因，是因嬰幼兒食品影響孩子生長發育，才會連輸入業者也要納管。在此之前，國內嬰幼兒食品業者已被納入追蹤追溯制度。

納管的食品業者上傳資料到追蹤追溯系統後，會有QR-Code，業者可在產品包裝或門市立牌上讓消費者掃描，手機一掃，產品資訊、營養標示及檢驗報告都清清楚楚。

未設追溯系統 最高罰3百萬

蛋製品業者如「勤億蛋品科技」，食用醋業者「工研醋」、「百家珍」，嬰幼兒食品輸入業者如雀巢、美強生等廠商都表示，會配合政府規定。

此三項食品業者的新規定七月卅一日上路，若未建立追蹤追溯系統，依食安法規定，可處三萬到三百萬元罰款。