| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
 首頁 > 生活

新增3類食品 7/31起履歷全都露

2017-03-02

食用醋、蛋製品、嬰幼兒輸入食品 納追蹤追溯制度

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署昨天宣布，今年七月卅一日起，包括食用醋、蛋製品業者和嬰幼兒食品輸入業者，要納入追蹤追溯制度，將產品生產過程上下游的所有資料都上傳，以方便追查，萬一日後爆發食安問題，就「找得到人負責」。

這三項產品的業者新納入追蹤追溯制度，蛋製品業者資本額三千萬元以上的有六家、食用醋業者七家、嬰幼兒食品輸入業者四十九家。

「追蹤追溯」制度的優點是當食安事件發生時，可快速釐清涉案產品的源頭及流向，即時找出問題，並阻斷流通。業者進出貨須留紀錄，且上網登錄，最後是強制開立電子發票。

曾出包工研醋 也在納管之列

二○一四年底，國內爆發劣油、餿水油食安風暴，食藥署開始做食品追蹤追溯制度，第一個納入的就是食用油脂業者，另外包括肉品、食品添加物業者等也都在內，若加上新納入的蛋製品等業者，已有廿二種食品業、四千七百多家業者被納管。

食藥署代理科長江仟琦說，會被納入追蹤追溯制度的食品業者，都是因為產品的消費層面廣且和民生需求有很大關係，例如油脂類等。

江仟琦說，這次新納入食品業中，因蛋製品種類非常多，且近來有禽流感疫情、食用醋是家家戶戶必備調味劑，且之前老字號「工研醋」旗下「大醇食品」遭檢舉回收過期品、即期品，混入新醋原料中重製成商品販售，因此納入列管。

至於嬰幼兒食品輸入業者納管原因，是因嬰幼兒食品影響孩子生長發育，才會連輸入業者也要納管。在此之前，國內嬰幼兒食品業者已被納入追蹤追溯制度。

納管的食品業者上傳資料到追蹤追溯系統後，會有QR-Code，業者可在產品包裝或門市立牌上讓消費者掃描，手機一掃，產品資訊、營養標示及檢驗報告都清清楚楚。

未設追溯系統 最高罰3百萬

蛋製品業者如「勤億蛋品科技」，食用醋業者「工研醋」、「百家珍」，嬰幼兒食品輸入業者如雀巢、美強生等廠商都表示，會配合政府規定。

此三項食品業者的新規定七月卅一日上路，若未建立追蹤追溯系統，依食安法規定，可處三萬到三百萬元罰款。

廣告
  • 7月31日起，食用醋、蛋製品和嬰幼兒食品輸入業者將納入追蹤追溯制度，過去曾回收過期品的工研醋，也在納管行列。（資料照，中央社）

    7月31日起，食用醋、蛋製品和嬰幼兒食品輸入業者將納入追蹤追溯制度，過去曾回收過期品的工研醋，也在納管行列。（資料照，中央社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 嬰幼兒 工研醋 食品追蹤追溯管理平台
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：新增3類食品 7/31起履歷全都露


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.