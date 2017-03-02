掃到去年風災 秧苗每盤漲2元

2017-03-02

〔記者陳冠備／彰化報導〕物價蠢蠢欲動，現在連秧苗都跟著漲價！目前正是一期水稻插秧期，秧苗需求量大，卻傳出秧苗價格上漲訊息，讓農民苦不堪言。育苗業者表示，受到去年梅姬颱風影響，稻穀收成率欠佳，使得育苗用的種子也歉收，成本提高近三成，加上近期工資上漲，雲嘉地區每盤秧苗價格已率先調漲兩元，彰化地區有可能「跟進」。

去年九月底梅姬颱風侵襲，造成稻穀採收量不如預期，稻穀價格上揚，連帶也影響育苗業者收購稻穀成本，種子從每百台斤一一○○元上漲到一四○○元，以台南十一號為例，每盤秧苗原為卅五元，不少雲林、嘉義業者已率先漲價為卅七元。

水稻育苗場業者倪振育表示，去年稻穀受風災減產，品質受影響，人事成本也提高，「不漲不行」，彰化一期稻作區仍在評估，可能不漲價，但若到二期稻成本無法降低，秧苗可能會調漲兩元以上。溪州農民鐘翊禹表示，一分地約需卅到卅三盤秧苗，成本增加約六十元。