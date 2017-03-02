荷包大縮水 奶粉鮮乳漲價、國光客運翻倍

2017-03-02

〔記者楊雅民、鄭瑋奇、陳永吉、王捷、張議晨、吳欣恬、謝武雄／綜合報導〕鮮乳漲價，嬰兒奶粉也漲，連國道客運都「取消優惠」、票價變貴。三月起，大家荷包都縮水了！

食品龍頭統一企業的瑞穗鮮乳，將依不同包裝規格每罐漲一到九元，平均漲幅四到六％。統一企業表示，去年調升兩次生乳收購價，調幅約七％，過去五年未曾調整價格，因各項成本大幅提高，陸續調升部分鮮乳產品售價。

光泉食品董事長汪林祥表示，去年生乳收購價每公斤增加三．五元成本，也是苦撐，是否跟進漲價還要研究。味全食品則表示，林鳳營及味全鮮乳完全沒有漲價計畫。

統一瑞穗鮮乳 漲4～6％

瑞穗鮮乳喊漲，網友諷「乳牛也有一例一休嗎？」「跟星巴克同一個老闆啊，不買！」也有網友自嘲，「瑞穗太貴就喝林鳳營的，反正也滅不了」「林鳳營救星現身了」。

連鎖飲料業者五十嵐說，各門市鮮奶都由光泉供應，除非光泉也調漲，否則並無調整售價規劃。清心福全也表示，旗下有八款加奶飲品，暫無調漲計畫。

19款嬰幼兒奶粉 同步漲價

雀巢食品昨則表示，本月起調漲能恩四款商品建議售價，平均每罐漲廿八元；雀巢能恩嬰兒配方奶粉非水解系列，每罐從六九九元漲到七二九元，貴卅元，漲幅四．二九％。

惠氏啟賦系列有兩款則以調整配方及加大容量方式漲價，啟賦每罐從七二○公克加大至八五○公克，建議售價從一三八○元上漲至一六五○元，換算成每公克售價，大約漲一．三％。

友華生技本月起也調漲卡洛塔妮、貝比卡兒共十三款牛奶粉售價。貝比卡兒一般系列幼兒成長牛奶粉自五四○元漲到五八○元，漲幅約七．四％；卡洛塔妮育嬰新配方奶粉由五七○元漲到六二○元，漲幅為八．八％。

消基會副秘書長徐則鈺表示 ，新台幣在升值，十幾款同步漲，懷疑有聯合漲價之嫌，呼籲公平會徹查。

國光37條路線 8日開漲

路線最多、班次最密集的國光客運，昨日公告，有卅七條路線將於三月八日起調漲。調漲幅度最大的為台中—台南路線的促銷時段票價，從一百元漲至兩百元，漲幅達一百％。

國光客運總經理吳忠錫表示，一例一休後，一年增加的人事成本達一億五千萬元，調整票價後若旅客數不變，一個月約能增加一千萬元營收。

台中到台南 100漲至200元

長途重點路線調整後，台北—台中，促銷時段從一百七十元漲至兩百卅元，漲幅卅五．二％；台北—台南促銷時段從兩百廿元漲至三百七十元，漲幅六十八．一％。台北—高雄促銷時段從三百九十九元漲至四百七十元，漲幅十七．七％。