台數科併東森電視 公平會有條件通過

2017-03-02

台數科擬砸111億元購併東森電視，公平會昨有條件通過此案。因台數科併東森仍有限制競爭疑慮，擔心對其他系統業者有差別待遇，因此透過二項但書方式放行，違者最嚴重將可禁止其結合。

這二項附加條件包括，其一，台數科併東森後，應在6個月內將東森新聞台及東森財經新聞台在多媒體內容傳輸平台（MOD）或其他網路電視上架；再者，台數科必須在合併後5年內，每年6月1日交資料給公平會。本案仍需經NCC及經濟部投審會審查。（記者廖千瑩）