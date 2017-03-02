遊覽車司機工時 勞長：自由利用才算休息
2017-03-02
〔記者黃邦平、鄭瑋奇、彭琬馨／綜合報導〕勞動部長林美珠昨天到立法院社福及衛環委員會備詢，她強調，遊覽車司機可以「脫離雇主指揮監督、自由利用」的時間才算是休息時間，如果還要在定點待命就不能算；立委問到，若休息時乘客要求上車拿東西怎麼辦？她說，這要視個案判定。
蝶戀花賞櫻團遊覽車事故發生後，交通部與勞動部聯手鎖定旅行社與遊覽車客運業跨部會稽查，至二月廿七日，已查獲違反勞動法令一○六項次，違反汽車運輸業管理規則舉發六項，另觀光局也針對投保旅行業責任險、簽訂旅遊契約、開立代收轉付收據等項目檢查。
職安署統計，針對高工時勞動條件檢查，一○三年檢查三二○六場次、查獲六五九場次違法、罰款四一三一萬元；一○四年檢查九八二五場次、查獲一六○七場次違法、罰款九七九七萬元；一○五年檢查二萬三九八○場次、查獲違法三五二二場次、罰款達二億二五五萬元，違規項目年年都是超時加班奪冠；今年規劃針對高工時、高違規且僱用弱勢勞工較多的十五種行業專案勞檢，包括遊覽車客運業、運輸倉儲業、醫療院所、保全業、物流業等。
針對蝶戀花未替罹難駕駛投保勞保一事，民進黨立委林俊憲昨召開記者會指出，類似事件頻傳，正是因為政府沒有主動稽查、導致業主抱持僥倖心態。
職安署技正劉約瑟表示，未來會與勞保局合作進行查核與裁處；勞保局組長劉金娃也說，會全力改善漏洞。
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