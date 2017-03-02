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冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
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18縣市今夜急凍 嘉義以北下探9度／低溫持續到週六 明天中南部溫差高達13度

2017-03-02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕受強烈大陸冷氣團影響，氣象局昨針對台南以北十八個縣市發布低溫特報。今晚到明天清晨全台「急凍」，晚間嘉義以北、宜蘭等空曠地區低溫將下探九度，明天由於水氣乾造成日夜溫差大，中南部最高將有十二到十三度的溫差，民眾出門務必記得保暖。

氣象局預報員陳伊秀表示，今晚深夜北台灣溫度會開始降低，約十一到十三度、中部地區十三到十四度、南部及花東地區則是十六到十九度。預估今晚到明天清晨最低溫將出現在嘉義以北、宜蘭，僅九到十一度，空曠地區受輻射冷卻影響恐怕還要再低一些。這波低溫將持續到週六。

陳伊秀也表示，明天白天北部、東北部地區回升幅度不大，最高只有十五度，中部地區偏涼，氣溫會比今天再掉三到四度，南部地區則是舒適偏溫暖，只比今天再降一兩度。不過由於週五水氣乾，中南部將出現日夜溫差大的現象，中南部地區最高有十二到十三度的劇烈溫差，提醒民眾白天出門千萬不能掉以輕心。

氣象局也提醒，天冷除要注意保暖外，使用瓦斯熱水器也應注意通風，避免一氧化碳中毒。

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  • 氣象局發布台南以北十八縣市低溫特報，提醒民眾出門要保暖。 （資料照，記者方賓照攝）

    氣象局發布台南以北十八縣市低溫特報，提醒民眾出門要保暖。 （資料照，記者方賓照攝）

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