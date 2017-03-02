| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
 首頁 > 生活

塵爆15死484傷 家屬：對司法已無期待

2017-03-02

〔記者何玉華、李雅雯／綜合報導〕台北高等行政法院撤銷八仙樂園停業處分，新北市政府發言人張其強表示，市府會繼續協助受害者和家屬，在賠償、復健等項目上爭取最大的權益；台灣六二七八仙塵爆公安事件受害者保護協會常務監事王鈺琇對撤銷停業處分表示：「司法早就死了，還能有什麼期待！」

對於台北高等行政法院撤銷八仙樂園「停止營業」的處分，新北市法制局副局長許宏仁表示，行政機關做的處分，業者不服提行政訴訟，這是雙方的法律互動，不影響家屬的受害求償，市府仍持續求償協助。

許宏仁說，求償目前分兩管道進行，一是法律扶助基金會提刑事告訴的附帶民事訴訟，等刑事確定有罪才能求償，士林地檢署已兩次做成不起訴處分，都被高等法院發回要求再議，目前再議中；另外就是由消基會代為進行的團體訴訟民事求償，已於去年六月底起訴。

新北市府：繼續協助求償、復健

張其強強調，八仙傷友還在持續復健，身心的創痛並未撫平，受害者與業者之間的團體訴訟仍在進行中，市府會繼續協助受害者和家屬，在賠償、復健等項目上爭取最大的權益。

八仙塵爆受害者家屬王鈺琇說，蝶戀花遊覽車國道意外釀三十三死，兩個相關主管機關首長請辭，八仙塵爆十五死、四八四人傷「有誰下台」？家屬已難有期待。

廣告
  • 前年八仙樂園塵爆 ，造成十五死四八四人受傷。 （資料照，記者王藝菘攝）

    前年八仙樂園塵爆 ，造成十五死四八四人受傷。 （資料照，記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八仙樂園 塵爆
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：塵爆15死484傷 家屬：對司法已無期待


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.