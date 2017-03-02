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法院撤銷停業處分 八仙樂園復活

2017-03-02

〔記者楊國文、李雅雯／綜合報導〕前年八仙樂園塵爆案造成十五死、四八四傷意外，交通部觀光局將八仙樂園處五萬罰鍰，並命立即停止營業到調查釐清責任和缺失改善為止，八仙樂園不服，打行政訴訟，台北高等行政法院認為，觀光局要求八仙樂園停止「八仙海岸觀光遊樂業」全部園區的營業，將使其財產權、營業權受嚴重損害，違反比例原則，昨撤銷「停止營業」的處分，罰鍰不變；仍可上訴。

法院：全園停業違反比例原則

八仙樂園與瑞博國際負責人呂忠吉簽約，將八仙樂園後方的「快樂大堡礁」、「艷陽邁阿密」、「歡樂海岸」遊樂設施區塊租給瑞博國際，並將水抽乾，供該公司於前年六月廿七日舉辦「彩色派對」使用。

塵爆意外發生後，觀光局調查認定八仙樂園未經核准分割出租觀光遊樂設施，處五萬罰鍰，並命令立即停業到調查釐清責任和缺失改善為止；八仙樂園不服，打行政訴訟要求撤銷處分。

觀光局主張，塵爆發生後，擔心八仙樂園其他遊樂區域的安全設施也有問題，為避免再發生類似塵爆的意外，認為八仙全部園區設備需要整體通盤檢討，保障遊客安全，有必要全部停止營業。

台北高等行政法院判決指出，八仙樂園將部分遊樂區塊租給瑞博國際舉辦「彩色派對」活動，已違反觀光遊樂業管理規則第廿三條第一項「觀光遊樂業經營遊樂設施不得分割出租」的規定。

處5萬罰鍰不變 觀光局仍可上訴

雖然觀光局依發展觀光條例第五十四條第一項規定，有權要求八仙樂園「停止營業到所有調查釐清和缺失改善為止」，不過，八仙樂園有四大園區，面積廣大，且各自獨立，為因應司法調查及釐清責任歸屬，其停止營業的範圍應限於違規使用的該活動場所，不應擴及和本案無關的其他園區，否則將使八仙樂園的財產權、營業權遭受嚴重損害，違反比例原則，昨判決撤銷「停止營業」的處分，罰鍰部分則不變。

觀光局副局長張錫聰表示，八仙樂園一直都沒有向觀光局申請復業，觀光局將等收到法院判決書後再決定是否上訴。

資產遭假扣押 是否復業待評估

八仙樂園聲明指出，停業後因為無營業收入，公司不得不資遣大部分員工，園區多次遭到入侵破壞，尚待重建，且公司和負責人的資產已全數遭假扣押，是否能恢復營業及具體時程，仍需審慎評估。八仙樂園員工則說，「很希望可以復業」。

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  • 八仙樂園空拍圖。 （資料照，記者羅沛德攝）

    八仙樂園空拍圖。 （資料照，記者羅沛德攝）

  • 前年八仙樂園塵爆 ，造成十五死四八四人受傷。 （資料照，記者王藝菘攝）

    前年八仙樂園塵爆 ，造成十五死四八四人受傷。 （資料照，記者王藝菘攝）

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