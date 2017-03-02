PM2.5紫爆12倍 夜店像毒氣室

2017-03-02

〔記者林彥彤、楊綿傑／台北報導〕小心，未禁菸的酒吧與夜店猶如「毒氣室」，會傷身！

董氏基金會昨天公布上月實測東區未禁菸的酒吧、夜店等室內空氣品質，結果發現，室內環境PM2.5竟測出高達912微克／平方米，比環保署所公布大氣紫爆標準高出12倍；國健署回應，新修正菸害防制法草案已將室內全面禁菸納入，呼籲全民響應支持。

修法擬推室內全面禁菸

實測未禁菸的3間夜店、酒吧的室內空氣品質，分別測到697.9微克／平方米、702.7微克／平方米，以及703.2微克／平方米，其中最高值達912微克／平方米，是環保署所公告紫爆標準71微克／平方米的12倍。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，夜店酒吧內約3成年輕人吸菸，但卻讓整個場所內包含工作的勞工、消費者等數百人都遭二手菸及三手菸的危害，簡直像進入「毒氣室」。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，對抗戶外空汙還可戴口罩，但室內菸害卻無防範措施，長期暴露在高濃度PM2.5環境下，不僅會沉積在肺部底部，刺激呼吸道、誘發氣喘與致癌，同時引發慢性心血管疾病的風險也高出很多。