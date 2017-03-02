雅男士隕石萃取抗老化 北市府點名廣告不實

2017-03-02

〔記者張議晨／台北報導〕知名男士保養品牌LAB Series雅男士，其販售的 「黑曜緊顏雙激萃」及「黑曜緊顏活化霜 」，號稱成分利用太空科技自隕石萃取而來，可活化肌膚，但北市衛生局食藥處長王明理提醒，該產品已涉及廣告不實，除非業者可證明如何自隕石萃取成分，否則將依法開罰。

業者宣稱，產品成分來自外太空隕石萃取，甚至內含的「高科技成分」還可促進自然生成膠原蛋白。王明理認為，業者宣稱產品來自隕石萃取，已涉誇大不實，且產品價格與廣告宣稱的萃取技術不符，「若真的是隕石萃取，也不會只有這價格」，將依行政程序要求業者提出證明，例如是委託NASA或其他地方提供萃取技術等，並至衛生局說明。

業者堅稱有添加隕石粉末

不過，記者致電雅男士詢問，業者強調該產品確實有添加「隕石粉末」，加強抗老及抗氧化，也有在成分表上標明隕石成分。

另外，該產品還宣稱可促進自然生成膠原蛋白，但王明理打臉業者指出，膠原蛋白只能從動物提煉，不會自然生成，另外文宣上強調「拉提肌膚」，功效過於誇大，已違反「化粧品衛生管理條例」，可開罰5萬元以下罰鍰。

開業皮膚科醫師游鴻儒表示，膠原蛋白要靠保養品促進生長十分困難，目前只有醫美手法的音波拉皮等技術可達到生長目的；因許多保養品廣告文字都較為誇大，建議消費者對其宣稱的效果仍須查證再做購買。