〈健康充電站〉用藥安全講座

2017-03-01

用藥安全講座

中國醫藥大學附設醫院台北分院藥劑科藥師許溫堯3月4日上午10時至11時，在該院一樓大廳院徽前衛教區（台北市內湖區內湖路二段360號）主講「中藥用藥安全宣導」。

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