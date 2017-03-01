孩子常分心 快訓練工作記憶
圖‧文／陳秋坪、王志中
打從進小學開始，小書（化名）不是忘記帶鉛筆盒、水壺到校，就是忘記繳交聯絡簿或帶作業回家。上課的時候，常常放空，總需老師提醒才會回神；在家做作業則是東摸西摸，毫無組織。
原本以為這種情況會隨著規律的學校生活逐漸改善，卻毫無起色，就連生字學習都碰到很大的瓶頸，常常昨天學會的生字，今天寫圈詞竟寫不出來，讓媽媽備受挫折。
經專業治療師評估後，發現小書可能是注意力缺損，導致執行功能的工作記憶表現不佳。
由前額葉負責的執行功能包含了4種特殊目標導向的行為：計畫、做決定、自我導向的目標、監視和改變正在進行的行為以達到目標，要有效維持目標導向行為，需要工作記憶、組織、衝動控制、持續性注意力合作無間才能發展出適應性行為。
研究指出，注意力不集中與工作記憶能力顯著相關，工作記憶是一個能夠提供暫時儲存及操作所需要訊息的腦部系統，既有能力記住訊息，將其儲存在腦海裡，並在一段時間後，基於內在表現能提取記著的訊息並運用的能力，例如查字典後，需記得找的資料，再將其寫在作業簿裡，就是儲存、提取、運用。工作記憶受限制會讓孩子無法專注於任務、也無法抑制過程中分心信息，造成課業學習、生活適應困難重重。
◎除了接受專業治療相關服務外，利用隨手可得的材料例如桌曆，親子一起訓練工作記憶。
●記憶拼圖（圖1、圖2）：桌曆背面都會有可愛圖案，先給孩子時間記住圖案，然後把圖案剪成數張，再請孩子拼起來。
●圖案配對（圖3）：把桌曆對折剪成一半，數字朝上在桌面隨意排列，與孩子一起比賽誰記得圖案比較多，愈來愈熟練後，可以增加圖案數量，在配對時，孩子必須眼球搜尋對的圖案，還要記住剛剛翻起來的圖案為何。
●掌握密碼（圖4、圖5）：在桌曆數字面圈選3個數字，請孩子記住，在另一張桌曆圈出同樣的數字，也可用不同顏色圈選不同數字，如用紅筆圈1、藍筆圈5、綠筆圈9來增加難度，孩子必須運用工作記憶記住看過的數字、顏色，再提取畫在桌曆。
●耳提面數：跟孩子說幾個數字，請孩子依序在桌曆圈出正確的數字，這可訓練工作記憶的語音迴路系統，藉由隱內複誦維持記憶材料，來暫存口語或經由聲韻轉存的非口語訊息。
（作者分別為雙螺旋兒童發展暨健康促進研究中心治療師、高醫復健科治療師）
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標題：孩子常分心 快訓練工作記憶
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