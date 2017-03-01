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鋼彈結合美少女 打進日、中市場

2017-03-01

陳皇宇（筆名ZECO）國中時期受日本插畫家明貴美加影響，迷上鋼彈結合美少女的設計，大學時期展開類似創作，他把具有歷史故事的戰艦、武器等擬人化，化身成為美少女的模樣，繪上機甲、大砲等裝備，推出《少女兵器》等作品，並出版同人繪本、卡片遊戲，也授權製成手機及網頁遊戲等等。

《鋼鐵少女》則是從《少女兵器》延伸，由日本漫畫雜誌編輯挖掘後，所提出的漫畫連載企劃，進一步將戰艦擬人化，帶動風潮，二○一○年曾在日本《GUM》雜誌上長期連載，後續也授權中國開發出手機遊戲等。（記者吳柏軒）

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