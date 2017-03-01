寫字狂「字」我療癒 發揚台灣書寫文化
〔記者楊綿傑／台北報導〕為了一個將中文繁體字美感推廣的夢，辭去人人稱羨的公立學校教職，長期在台灣書寫界深耕的寫字達人葉曄，近日前往香港城市大學、澳門大學等名校，分享寫繁體字帶給人的療癒，成為將僅剩台灣堅守用字美感、台灣書寫文化帶往海外的第一人。
辭去教職 葉曄勉勤練靜心、認識自我
經常拍攝各種寫字影片與大眾分享的葉曄，國中時曾經也只是個寫字受人嘲笑的「失敗者」，但他化悲憤為力量潛心苦練。他先向寫字漂亮的同學學習，一面也多研究名書法家寫字的筆劃，每天持續練字半小時，兩三年後字體變端正。
葉曄信心大增，更加熱愛寫字，成為寫字狂，常常空白紙上都寫滿了字，到現在已累積了十多年功力。他不僅連續出版寫字書及字帖，字體更成為電影、金曲獎表演歌曲的大型字幕藝術品，甚至還擁有華人世界第一套真人手寫製成的電腦字型「葉書體」。
葉曄表示，一切都很驚奇，想不到自己堅持的事能夠被大家重視，他的理想是把寫字的美好分享給大家，同時也要告訴全世界，只有台灣完整保留重要的繁體字文化。
葉曄更首次有機會到香港誠品書店、香港城市大學、澳門大學、澳門培正中學等地分享寫字的理念與方法，他坦言很興奮也很緊張，結果場場爆滿。他更開心的是，「還是很多人關心繁體字的美、寫字的文化」，這給了他更大的鼓舞。
赴港澳推廣繁體字之美 場場爆滿
葉曄說，其實放棄外界看起來是「鐵飯碗」的工作，是個非常掙扎的過程。但是他認為，現在寫字的人少，也很少有人意識到繁體字文化面臨的危機，所以毅然決然投入這塊領域。講起練字的方法，葉曄認為，其實不需要天分，只要勤練，每一個人都可以寫出一手好字，「練字是一種靜心的過程，也是認識自己的一趟旅程」，在3C產品充斥的社會中，多了一種返璞歸真的簡單。
澳門大學呂志和書院院長葉銘泉表示，希望透過這樣的活動，喚醒年輕人的寫字意識。他認為，就拿書法來講，只有用繁體字才是好看的，這是一種文化，目前也只剩台港澳仍保留。
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