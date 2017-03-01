鮪魚限額難生存 漁民拉布條抗議
2017-03-01
〔記者陳彥廷、吳欣恬／綜合報導〕屏東東港籍漁船「嘉義財號」因受漁業三法新制漁獲配額影響，在國外逕行資遣外籍漁工，船長郭正義的蔡姓妻子擔憂他返程安危，特地從台灣搭機到泰國普吉島上船陪伴，經過近二十天的顛簸航程，昨天早上夫妻倆返抵東港，近三百位漁民聚集為他們接風洗塵，並在場拉起白布條，高喊：「討海人艱苦，請政府救救我們！」
漁民認為，第一艘因配額不足返台的「嘉義財號」，反映了整個台灣漁船在西印度洋受配額限制、生存不下去的問題，因此齊聚東港漁港旁抗議。
船長稱已走投無路 只好賣船
郭正義說，他的配額是一年三十噸黃鰭鮪，以最高價一公斤一百二十元來算，一年收入不過三百六十萬，但出海每個月漁工薪資、油料、食物、漁具及消耗品等，就要花費上百萬，日前因船上的監控系統壞掉，被漁業署通知返港，這才發現新法的配額及機器維修讓他無以為繼，只好遣散漁工，但妻子擔心他安危，加上船上沒有兩人不得出海，才讓妻子陪伴返航。
郭正義無奈表示，妻子雖有船員證，但不常出海，船一搖晃就吐，幾度因受不了嚷著要跳下海，他不斷勸妻子多想想家中兒孫，兩人才勉強撐回東港，漁業前景如此，他打算將漁船賣掉，是漁業署逼漁民走投無路。
漁業署︰協調其他漁民轉讓配額
漁業署副署長黃鴻燕指出，國內每年鮪魚和旗魚、鰹魚捕獲量總計約四十多萬公噸，其中約四分之一受國際漁業組織的配額限制。
黃鴻燕指出，去年印度洋鮪類委員會召開會議，要求以各國二○一四年的黃鰭鮪捕獲量為基準減少十％訂為每年配額，今年起實施，持續三年。台灣二○一四年捕獲黃鰭鮪一萬兩千多公噸，因此今年起配額為一萬一千零五十七公噸。現階段不會全盤修正國內配額，只能設法協調有沒有其他漁民的配額可以轉讓。
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