高山症加壓袋被爆觸法 衛福部︰專案進口
2017-03-01
〔記者林惠琴／台北報導〕國內登山活動盛行，為提供高山症患者緊急救護，台灣野外地區緊急救護協會募款購入一百個「攜帶型加壓袋」（PAC），配置於高山山屋或搜救單位，但網路卻傳出有民眾質疑PAC並非國內核准醫療器材，使用恐觸法；衛福部澄清，PAC確實並非核准上市的醫療產品，但此案為專案進口，過程合法，只是日後若品質把關或不慎發生意外，需由引進單位負責。
過程合法 引進單位須把關品質
台灣野外地區緊急救護協會副理事長、急診專科醫師王士豪表示，民眾在高海拔地區，可能因為低壓、低氧狀態而引發胸悶、呼吸困難等症狀，甚至腦水腫或肺水腫等，若現場有PAC，只要將患者置入袋中，加壓約十分鐘，即可模擬下降高度達一千五百公尺，成功緩解不適，在尼泊爾、西藏等地區均獲廣泛使用。
不過，有網友發表「疑點重重的PAC，使用請小心觸法」一文，提供號稱「台灣野外地區緊急醫療救護協會的內部調查報告」連結，並點名PAC是「還未經過台灣衛福部認可的醫療器材，當初是當作運動器材進口」，提醒山友不要隨便用。
野外救護協會斥網友侵害名譽
對此，王士豪直言「這就是黑函」，並澄清所謂的內部調查報告，根本不是他們的報告，內容諸多不實，已侵害協會名譽，將保留法律追訴權。
衛福部食藥署醫粧組科長林欣慧指出，國內認定PAC為醫療器材，目前並無業者申請許可證，並非衛福部核准上市的產品，此案係由國家公園等相關單位與該協會評估後，以公共安全所需專案進口；不過，因不是衛福部核准上市的產品，安全性與效能或萬一發生意外，由引進單位負責，且不得有出售、讓與或轉供其他用途，否則可依照藥事法處三萬元至十五萬元罰鍰。
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