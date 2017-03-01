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電子轉診今上路 免重新排隊掛號

2017-03-01

電子轉診新制今日上路！

為強化分級醫療，衛福部長陳時中日前提出「轉診優先」的想法，讓基層診所轉診至大醫院的患者，看診、住院享有優先權，藉以改變民眾就醫習慣。衛福部健保署今日起推出「電子轉診資訊交換平台」，未來轉診病人到大醫院，不必再重新掛號、排隊。

健保署副署長蔡淑鈴說明，未來民眾至基層診所就醫後，經醫師評估有轉診到大醫院的需求，患者可依居住地或其他生活因素，與醫師討論較適合的轉診醫院，並由醫師建議科別，然後待診所人員至平台填妥相關資料後，開出電子轉診單，民眾即可直接至大醫院轉診櫃台辦理就醫事宜。（記者林惠琴）

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  • 衛福部健保署推出「電子轉診資訊交換平台」，未來轉診病人不必再到大醫院重新掛號、排隊。（記者林惠琴攝）

    衛福部健保署推出「電子轉診資訊交換平台」，未來轉診病人不必再到大醫院重新掛號、排隊。（記者林惠琴攝）

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