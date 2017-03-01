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強烈冷氣團今晚報到 乾冷到週六

2017-03-01

〔記者甘芝萁、楊綿傑／台北報導〕今天是連假後上班的第一天，清晨北部、東北部氣溫仍低，不過白天高溫仍可達廿度以上，但晚上就有強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部氣溫下降，各地為雨後多雲的天氣。明後天受強烈大陸冷氣團影響，各地早晚氣溫都偏低，北部空曠處低溫恐僅剩十度，應多注意保暖。

今年冬天沒有寒流 史上第三次

昨日二二八算是冬季最後一天，根據氣象局資料，今年冬天沒有寒流報到，這是繼一九八七年至八八年、二○○○年至○一年後，第三次冬季沒有寒流。

氣象局表示，這一波強烈大陸冷氣團屬乾冷，預計週六減弱，當天清晨溫度仍低，白天回暖，各地高溫都會回升到廿度以上。週日（五日）北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一（六日）預計有鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部地區轉有雨，東部及東南部地區仍有短暫雨，其他地區為多雲到晴。

高屏紅色警示空污持續到後天

受到部分境外污染物南移，東北風減弱後的擴散條件不佳影響，昨日在西部及外島空氣品質皆差，林口、松山、雲嘉南及高屏、馬祖、金門等達到紅色警示的測站就有廿個，甚至東部宜蘭也出現橘色警報。

環保署預警，今日在雲嘉南、高屏地區仍會出現紅色警示（對所有族群不健康）的空污；中部、馬祖及金門地區則為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

這波空污甚至延續到二日、三日，高屏地區空污仍會達到紅色警示、中部及雲嘉南地區則達橘色警戒，有氣管、心血管疾病等敏感族群，仍須注意防範並減少外出劇烈運動。

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