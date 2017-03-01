3處淨水場「鋁」超標 環署：非污染事件 無害健康

2017-03-01

〔記者楊綿傑／台北報導〕環保署去年針對全台三百多處自來水供水系統進行飲用水水質檢驗，報告近日出爐，其中有三淨水場及一配水點被驗出金屬「鋁」超標，包括供應基隆市部分地區用水的中幅、新北市石碇、新竹縣關西淨水場，以及關西淨水場配水點，引發健康疑慮。環保署昨強調，該檢測為偶發事件，後續都已改善，且鋁為水質淨化劑，不會影響民眾健康。

研判暴雨後淨水劑殘留

環保署每年委外進行自來水水質檢驗，針對重金屬、農藥等四十七項目做檢測。去年檢驗報告近日出爐，石碇淨水場鋁含量驗出0.458ppm，中幅淨水場是0.314ppm，關西淨水場及其配水點濃度則分別是0.347及0.329ppm，都超過我國標準的0.3ppm。其中，中幅淨水場連續兩年鋁濃度都超標。

開罰6萬元 複查已改善

人體若攝取過多鋁，恐有失智風險，地方環保局已依違反飲用水管理條例，針對上述淨水場開罰六萬元，並通知限期改善，複查後確認已改善完畢。

不過，環保署環管處長袁紹英解釋，檢驗的自來水水質含鋁超標，並非污染事件，應是自來水公司在水源混濁時，會添加鋁混凝劑分離泥沙等物質讓雜質沉澱，進行淨水處理，研判是暴雨過後，水源濁度較高，才會發生淨水劑殘留的狀況，僅影響口感，民眾不必擔心。