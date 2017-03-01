3處淨水場「鋁」超標 環署：非污染事件 無害健康
2017-03-01
〔記者楊綿傑／台北報導〕環保署去年針對全台三百多處自來水供水系統進行飲用水水質檢驗，報告近日出爐，其中有三淨水場及一配水點被驗出金屬「鋁」超標，包括供應基隆市部分地區用水的中幅、新北市石碇、新竹縣關西淨水場，以及關西淨水場配水點，引發健康疑慮。環保署昨強調，該檢測為偶發事件，後續都已改善，且鋁為水質淨化劑，不會影響民眾健康。
研判暴雨後淨水劑殘留
環保署每年委外進行自來水水質檢驗，針對重金屬、農藥等四十七項目做檢測。去年檢驗報告近日出爐，石碇淨水場鋁含量驗出0.458ppm，中幅淨水場是0.314ppm，關西淨水場及其配水點濃度則分別是0.347及0.329ppm，都超過我國標準的0.3ppm。其中，中幅淨水場連續兩年鋁濃度都超標。
開罰6萬元 複查已改善
人體若攝取過多鋁，恐有失智風險，地方環保局已依違反飲用水管理條例，針對上述淨水場開罰六萬元，並通知限期改善，複查後確認已改善完畢。
不過，環保署環管處長袁紹英解釋，檢驗的自來水水質含鋁超標，並非污染事件，應是自來水公司在水源混濁時，會添加鋁混凝劑分離泥沙等物質讓雜質沉澱，進行淨水處理，研判是暴雨過後，水源濁度較高，才會發生淨水劑殘留的狀況，僅影響口感，民眾不必擔心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 名車拒撿警飛車追逐 路邊撞毀抄出刀械K盤
- 三重驚傳砍人案 男子頭部雙手濺血
- 川普大戰媒體 布希不認同
- 吳樹民：很多人批評改革太慢
- 〈愛の相親事件簿〉被愛蒙蔽 自欺欺人當小三
- 鴨染禽流感 彰縣再撲殺888隻
- 免費WiFiiTaoyuan升級 加速又擴點
- 載走女高中生 黑幫大哥也失聯
- 嘉市今起週三停收垃圾 週收五日
- 台灣阿信遊泰 拍照跌泳池溺死
- 馬英九抵紐約 卸任元首第一位
- 新北228追思會 受難者：都過去了
- 南韓閨密門案 三星少主涉行賄起訴
- 台灣立起來、南榕廣場揭幕啟用
- 土地公生爆車潮 恆春半島台一線塞到深夜
- 〈Let’s talk〉太在意女友情史 煎熬想問又怕面對
- 李玟帝后級MV 阮經天周冬雨跨刀
- 郭書瑤起乩頭受罪 晃到想吐
- 光復糖廠蔣公銅像 村長：對觀光無害
- 李沛旭日操3小時 蔡淑臻笑虧大隻
- 黃岡／無為在歧路 － 致獵人
- 〈生活OK繃〉保持乾燥 車輛少秀逗
- 自由廣場》228與性別
- 自由談》毋通食飯缸中央
- 張七郎孫 促撤慈湖駐軍
- 經典賽》台熱身賽首抱蛋 宋家豪是亮點
- 奧斯卡獵人氣 女星鑽目光─潔西卡+艾瑪Tiffany助陣 艾美鍾情Cindy Chao 莎莉賽隆Chopard襯托
- IKEA賣自行車 平整包裝組裝樂
- 洪秀柱、詹啟賢 228台南搶票
- 鏗鏘集》那一年，死滅的春天
- 追思228 受難者家屬嘆找無真相
- 火箭遇溜馬 打完半場變狗熊
- 追思228 重返湯德章遊街路線
- 毒品變星形糖 童年回憶崩毀
- 歐股小漲 投資人靜待川普演說
- 巨人4日戰火腿 岱桑無緣會老友
- 雲林228追思 李進勇：追究事件真凶
- 「小班弟」翻版 小柯瑞證明身手
- 港都盃》陳江和關鍵安 兄弟擊潰斗山
- 三分球11投盡墨 大柯瑞糗迎勝利
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：3處淨水場「鋁」超標 環署：非污染事件 無害健康
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分