板新、林口、桃竹 今起一階限水／夜間、離峰減壓 公部門禁止非必要用水
2017-03-01
〔記者楊綿傑、李容萍／綜合報導〕今天晚上開始，石門水庫供水區的新北板新、林口、桃園、新竹四地區，夜間等離峰及特定時段將降低水壓。水利署副署長王藝峰說明，最近一波冬雨為東北角帶來豐沛雨量，但石門水庫僅「稍微解渴」、增加不到六天的供水量，因此水情燈號轉成黃燈、第一階段限水開跑。
苗、中、嘉、南水情稍緊
水利署於上週宣布供水情勢最嚴峻的四個地區，包括新北板新、林口、桃園、新竹等，三月一日開始一階限水。苗栗、台中、嘉義及台南地區也自二月廿三日起燈號轉為水情稍緊綠燈，高雄地區則維持綠燈。王藝峰說，其餘地區水情燈號暫時沒有改變，但離五月底前用水無虞還有很大距離，呼籲民眾還是節約用水。
王藝峰表示，石門水庫一階限水是利用夜間等離峰及特定時段降低水壓，另減供農業用水，位於管線末端或地勢較高地區的民眾應儲水備用。同時，公部門及國營企業在澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，則停止使用自來水。
石門水庫漁民請媽祖遊湖
石門水庫這陣子下了六十八毫米雨量，增加一五○○萬噸用水，依每日供應二六○萬噸的水量來看，充其量只是多了不到六天的用水量。截至昨晚，石門水庫大壩水位二三一．三八公尺（二月底營運規線的嚴重下限水位為二二三公尺，水庫呆水位為一九五公尺），蓄水量一億○四三八萬噸，蓄水率五十一．八四％。
在石門水庫經營遊艇以及捕魚的漁民，昨天白天出動四十六艘的遊艇和舢舨在水庫進行媽祖遊湖遶境，祈求捕魚豐收及出入平安，也希望媽祖能保佑集水區多下點雨，解決缺水窘況。
5日起可望實施人工增雨
根據氣象資料，本月五日至九日還有一波水氣，水利署表示，只要有合適的氣象條件，就會實施人工增雨作業。
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