國道客運今起漲 統聯台中到台南貴1倍

2017-03-01

〔記者甘芝萁／台北報導〕國道客運今起陸續漲價！包括統聯客運、日統客運、亞聯客運和基隆客運三月一日起，將調整票價。其中，統聯台中—台南促銷時段漲幅最多，從一○○元漲到二○○元，台北—台南漲幅達六十八％。國光客運則還在等公路總局核准調整案，國光客運表示，收到核定公文後，會依程序公告。

根據統聯客運新版的價格表，調漲幅度最大的是台中—台南的促銷時段，一○○元漲至二○○元，漲幅達一○○％，其次是台北—台南的促銷時段，從原價二二○元漲至三七○元，漲幅達六十八％；漲最少的是台北—彰化原價時段，從三○○元漲至三一○元，漲幅三．三％。

日統、亞聯、基隆客運部分路線調漲

日統客運七○○○、七○○一、七○○二、七○○五等四條國道客運路線都要調整，台北—中正大學從三八○元漲至四二○元，台北—梅山、台北—四湖等，全票也從三九○元調漲至四二○元。

此外，亞聯客運台北—龍潭線從一○○元漲至一一○元。基隆客運也有兩條路線今天起漲價。

葛瑪蘭4日起漲5% 首都最多漲8元

葛瑪蘭客運票價三月四日起調漲五％，台北—礁溪全票從一○四元調漲至一一○元、台北—宜蘭從一二九元漲至一三七元，台北—羅東從一三五元漲至一四一元。

和欣、阿羅哈還在估算 國光等核准

首都客運三月六日實施新票價，台北—礁溪全票從九十元漲至九十二元，台北—宜蘭、羅東全票從一二○元漲至一二八元，並會提供買十送一回數票優惠。

和欣及阿羅哈等客運業者也醞釀調漲票價，細節未定案。國光客運則等待公路總局核准票價調整案。

公路總局表示，客運業者都是在政府核定的運價範圍去調整票價，沒有超過政府核定價格；未來會與客運業者針對班次、人力，共同檢討。