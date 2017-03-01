國道客運今起漲 統聯台中到台南貴1倍
2017-03-01
〔記者甘芝萁／台北報導〕國道客運今起陸續漲價！包括統聯客運、日統客運、亞聯客運和基隆客運三月一日起，將調整票價。其中，統聯台中—台南促銷時段漲幅最多，從一○○元漲到二○○元，台北—台南漲幅達六十八％。國光客運則還在等公路總局核准調整案，國光客運表示，收到核定公文後，會依程序公告。
根據統聯客運新版的價格表，調漲幅度最大的是台中—台南的促銷時段，一○○元漲至二○○元，漲幅達一○○％，其次是台北—台南的促銷時段，從原價二二○元漲至三七○元，漲幅達六十八％；漲最少的是台北—彰化原價時段，從三○○元漲至三一○元，漲幅三．三％。
日統、亞聯、基隆客運部分路線調漲
日統客運七○○○、七○○一、七○○二、七○○五等四條國道客運路線都要調整，台北—中正大學從三八○元漲至四二○元，台北—梅山、台北—四湖等，全票也從三九○元調漲至四二○元。
此外，亞聯客運台北—龍潭線從一○○元漲至一一○元。基隆客運也有兩條路線今天起漲價。
葛瑪蘭4日起漲5% 首都最多漲8元
葛瑪蘭客運票價三月四日起調漲五％，台北—礁溪全票從一○四元調漲至一一○元、台北—宜蘭從一二九元漲至一三七元，台北—羅東從一三五元漲至一四一元。
和欣、阿羅哈還在估算 國光等核准
首都客運三月六日實施新票價，台北—礁溪全票從九十元漲至九十二元，台北—宜蘭、羅東全票從一二○元漲至一二八元，並會提供買十送一回數票優惠。
和欣及阿羅哈等客運業者也醞釀調漲票價，細節未定案。國光客運則等待公路總局核准票價調整案。
公路總局表示，客運業者都是在政府核定的運價範圍去調整票價，沒有超過政府核定價格；未來會與客運業者針對班次、人力，共同檢討。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 名車拒撿警飛車追逐 路邊撞毀抄出刀械K盤
- 三重驚傳砍人案 男子頭部雙手濺血
- 雅加達省長月薪不到2萬 年度補助高達6700萬
- 〈隱形冠軍MIT〉低調卡車燈王 視員工如家人
- 中山公園去銅像 宜市：非關政治
- 〈國際現場〉川普新政 道瓊連12天創新高
- 3月升息機率站上50% 葉倫週五演說成風向球
- 校園蔣介石銅像 魏明谷：改建就移除
- 港都盃》陳江和關鍵安 兄弟擊潰斗山
- 馬英九抵紐約 卸任元首第一位
- 南韓獨檢組：朴槿惠與崔順實「共謀」收賄
- 吳米森《再見原鄉》 梳理台日情結
- 228憶亡父 柯爸：當年險死槍下
- 《TAIPEI TIMES 焦點》228, PAST AND PRESENT: Premier highlights transitional justice
- 這個黑幫大哥 曾因暴力討債被關
- 蔡英文 林義雄 出席義光教會追思禮拜
- 世大運棒球場漏水 議員批別混了
- 東峰二二八公園紀念碑 遭潑紅漆
- 重回大稻埕 鄭麗君憶文化協會精神
- 危險路口設號誌 議員籲參考大數據
- 龍山寺後方蓋大樓 都發局：通過
- 〈影像行旅〉跳過牛背轉大人─衣索比亞漢馬族成年禮
- 經典賽》預售票熱銷逾13000張 台韓戰可望爆滿
- 自由廣場》柯文哲還不道歉？
- 10公里和平路 卑南擬命名「馬智禮步道」
- 小嫻何守正為了這件事 暫緩求子計畫
- 〈熱門族群〉輪到低價轉機股 光碟片接棒
- 中正大學改名？ 校方：尊重各方意見
- 14人爬黑山 3人困南一段
- 書劍集》專家墜落與動物本能
- 蔣中正銅像站屋頂 校友：毛毛的
- 賴清德︰公布加害者 列入教科書
- 經典賽》力猛宰天津獅 明回「加」當援兵
- 新北228追思會 受難者：都過去了
- 輔大蔣銅像遭夜襲 警民爆衝突
- 《萬丹農會選舉》在野派要求 釐清資格爭議再改選
- 小球拚出輯 忍痛自頒禁愛令
- 少主被起除 三星宣布廢除未來戰略室
- 洋Pay搶登台 台Pay先卡位
- 不靠彈力球！ 台灣「地下代表隊」抗日成功
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國道客運今起漲 統聯台中到台南貴1倍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分