今收假氣溫微升 週四起變乾冷

2017-02-28

今天冷空氣緩慢減弱，氣溫再小幅回升，但北台灣仍感陰涼微冷，北部、東半部偶有局部短暫雨，中南部多雲時晴。明天開始上班，水氣減少，氣溫回升，但晚間極地大陸冷氣團前緣抵達，氣溫又會開始下降，週四、五則會呈現乾冷狀況。

氣象專家吳德榮說，週四、五因夜間輻射冷卻作用，可能致使清晨氣溫降得很低，尤其週五清晨，空曠地區更可能降至10度左右。白天則大多晴朗、氣溫快速回升、感覺較舒適。週六、日冷空氣明顯減弱，天氣大幅回暖，但日夜溫差很大。（記者甘芝萁）