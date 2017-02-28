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今收假氣溫微升 週四起變乾冷

2017-02-28

今天冷空氣緩慢減弱，氣溫再小幅回升，但北台灣仍感陰涼微冷，北部、東半部偶有局部短暫雨，中南部多雲時晴。明天開始上班，水氣減少，氣溫回升，但晚間極地大陸冷氣團前緣抵達，氣溫又會開始下降，週四、五則會呈現乾冷狀況。

氣象專家吳德榮說，週四、五因夜間輻射冷卻作用，可能致使清晨氣溫降得很低，尤其週五清晨，空曠地區更可能降至10度左右。白天則大多晴朗、氣溫快速回升、感覺較舒適。週六、日冷空氣明顯減弱，天氣大幅回暖，但日夜溫差很大。（記者甘芝萁）

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  • 二二八連假，前3天假期，阿里山森林遊樂區已湧入逾3萬名遊客賞櫻，28日是連假最後1天，遊客不妨趁著天氣回溫上山，就近前往阿里山公路沿途景點賞櫻，也是不錯的選擇。圖為阿里山公路上的彌陀禪寺八重櫻盛開。（中央社）

    二二八連假，前3天假期，阿里山森林遊樂區已湧入逾3萬名遊客賞櫻，28日是連假最後1天，遊客不妨趁著天氣回溫上山，就近前往阿里山公路沿途景點賞櫻，也是不錯的選擇。圖為阿里山公路上的彌陀禪寺八重櫻盛開。（中央社）

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