社大海廢社淨灘 日大學師生來觀摩

2017-02-28

長期在台南海岸從事海廢監測的台南社大海廢社，每月定期在台南海灘撿拾垃圾，迄今11年。日本京都龍谷大學北川教授今年率領7名學生一起參加，協助海廢社完成2月份海灘廢棄物監測。

海廢社發起人晁瑞光說，本月監測活動第一名垃圾為廢五金電子廢棄物，台南四鯤鯓海域特別多，堪稱台南特有的海廢垃圾。黃煥彰老師則轉述北川教授說法，指日本絕不會在地質敏感區的河川上游蓋有害廢棄物固化掩埋場，台灣真的要加油。（記者蔡文居）