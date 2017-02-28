為農地工廠解套？經濟部新開發補助案惹議

2017-02-28

〔記者陳炳宏、高嘉和／台北報導〕台灣農地違章工廠林立，經濟部工業局研擬「小型產業園區開發補助辦法（草案）」，規劃土地面積一公頃以上未達十公頃，且位於鄉村聚落及其周圍土地或既有聚落區域，可供從事低污染之地方特色產業或低污染之中小企業使用。環團批該政策讓地下工廠就地合法，連署要求公開政策研議過程，納入公民參與機制，且任何違章工廠小型產業園區開發案，都需實施環評。

環團要求 違章工廠開發案都需實施環評

包括主婦聯盟基金會、看守台灣協會、環境保護聯盟、台南社區大學、彰化縣環境保護聯盟等近二百五十個個人或團體連署指出，這項政策勢必造成農地新危機，看不出蔡總統讓農業與工業共榮永續的承諾。

環團指出，長年來台灣土地未做嚴格分區使用，造成七萬家違章工廠散落在新北、台中、彰化、高雄市田間，經濟部卻只想犧牲農地來彌補產業用地的不足。

台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓強調，一個影響環境跟農地這麼重大的決策，應該對外公開並進行政策環評才對。

工業局指出，農地上違章工廠是存在已久的問題，因未納入管理，不僅灌溉排水未分離、也難以進行環保稽查等。未來修法後，將針對污染性分層管理。高污染產業、例如電鍍廠就會協調業者遷往彰濱工業區等設廠，中低污染如機械加工廠等，將加以輔導符合排水、環保標準後，就可登記工廠納入管理；更重要的是，會協調地方政府加強查緝，不讓新的違章工廠再出現。

工業局︰有納入管理比不納入管理好

工業局強調，對現存農地已久的違章工廠，納入管理總比不納入管理好。至於環團要求的透明公開政策研議過程，並納入公民參與機制，經濟部會納入整體考量。