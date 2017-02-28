不滿招聯會方案 高中主管再發起連署反對
2017-02-28
〔記者吳柏軒／台北報導〕配合十二年國教新課綱，大學招聯會廿三日公布一一○年大學考招調整建議案，採現況微調，新型學測（Ｘ）科目採計為五科選四科，申請入學從三月延至五月，維持兩次分發精神。但各界意見分歧，昨又有高中主管發起連署，呼籲先考完再招、採計考科減為三科。招聯會表示，各界意見都將提供三月招聯會會員大會參考討論。
籲考完再招、考科減為三科
麗山高中教務主任藍偉瑩表示，月初曾發動二五二名高中校長、教務主任等人連署，希望更從高中角度制定考招方案，延後申請作業到高三畢業後，但未能改變招聯會的建議案內容，因而決定再發起連署。目前連署是希望招聯會撤建議案，至於大學堅持兩次分發，但連署希望先考後招、全部考完再搭配兩階段申請、分發作業，另建議將採計考科減為三科。
大學考招調整攸關每年二十多萬高中生升學，各界陸續傳出不同看法。目前對招生作業及Ｘ考科較有重大歧異，如招聯會、全教總、台家盟等認為要維持兩次考試、兩次分發作業，避免一試定終身；台大、部分高中及國教盟等部分團體則希望全部考完再招生。
此外，部分高中、全教總等主張應降低採計考科到三科，避免增加學生筆試壓力；但部分台大教授呼籲採計五科，以免學生學力下降。
招聯會執行秘書戴念華表示，目前考招案為建議案，三月將排入會員大會討論，仍有微調空間，最終由教育部核定。教育部表示，會蒐集各方意見，列入審議考量 。
有關學測考科，戴念華說明，五選四方案是採大學學群分類，鼓勵學生在高中就探索將來就讀領域；只有跨領域興趣的學生才可能考五科，但制度也保留彈性，考試壓力會比現在小。
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