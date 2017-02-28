7年級生養牛耕作 搶救耕牛文化

2017-02-28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕卅四歲的高一鑫從靜宜大學企管系畢業後，因從事有機栽種而接觸台灣耕牛，意外成為「放牛班」一員；他將養牛當作志業，除訓練牛耕田，也到處推廣耕牛文化。

戴著深度眼鏡的高一鑫，一年多前從新竹縣到彰化溪州鄉，希望找到養牛專家許榮學習，沒想到對方已在兩年前棄養。推廣無毒農法的「溪州尚水友善農產」團隊得知，趕緊把他留住，提供他工作機會。

高一鑫平時擔任倉庫管理，下班後則訓練牛兒「拉拉」耕田。拉拉六個月大時，被高一鑫以三萬元購得，他邊養邊學，來到溪州鄉時，拉拉已經可以獨當一面。

高一鑫表示，通常用大型耕耘機翻一分田，工錢是二千五百元，他帶著拉拉整田，一分地收二百五十元至五百元，但得忍受刺骨寒風，還有捉摸不定的牛脾氣，有時一小時下來，賺不到二百五十元。但他也說，耕牛就是訓練牛，賺錢其次。

高一鑫說，很幸運找到溪州這個地方，有稻農願意提供機會給他，這一季已幫八個農戶耕了三甲地，還經常有老農看到他在耕田，拜託他幫忙整平，也有老農當場指導他如何「駛牛」。

在高一鑫眼裡，牛是夥伴，不是賺錢的工具，要多跟牠講話，建立感情；你對牠好，牠就對你好。

他形容耕牛的知識浩瀚無窮，例如牛也會感冒、中暑，該吃什麼草藥來治療，都需經驗與學習。假使台灣沒有耕牛文化，這個「文化資產」就告終，他希望環島推廣耕牛文化。目前他還在存錢，等資金足夠，拉拉的耕田技術更純熟，就會上路。

溪州鄉公所秘書吳音寧說，牛、土地與人形成一種有機關係，高一鑫那麼年輕，養牛、耕牛又是件苦差事，他願意這樣付出，社會應該給他掌聲和機會。