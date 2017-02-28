我們1家都是國標舞金牌選手
2017-02-28
〔記者陳鳳麗／南投報導〕我們一家都是國標舞金牌選手！
南投草屯拿下總統盃14面金牌
上週舉辦的總統盃全國運動舞錦標賽，來自南投縣草屯鎮的選手們，共拿下十四面金牌，九名奪金選手中有八人是兄弟姊妹，自家人互相學習，也暗中較勁，看誰得的金牌比較多。
9奪金選手有8人是兄弟姊妹
第十六屆總統盃全國運動舞錦標賽的比賽地點在台北市立體育館，南投縣草屯鎮的選手從幼兒、少年、青年到成年組，共拿下十四金（兩人一組）、八銀、十四銅、六鐵，堪稱得獎數最多的縣市，而這群選手不只獎牌數受矚目，還有多對是一家人，成為比賽場外津津樂道的話題。
比如，拿下五面金牌的林詠鉦和四面金牌的林沛臻是堂姊弟，兩人去年六月才為台灣拿下四十年來在日本東京WDSF國際舞公開賽的首面金牌，此次搭檔拿下四面金牌。
雙林的堂弟林廷駿則與陳怡安搭檔，獲得一金。林沛臻的弟弟林品毅又與陳怡安的妹妹陳禹彤搭檔，則在幼兒組獲得金牌。
另，拿到五金的姚智皓，與妹妹姚思岑搭檔拿下四面金牌，再與江菀蓁搭檔獲得一金。
林家四個堂兄弟姊妹全熱愛國標舞，主因林沛臻和林品毅的爸爸林鴻琪、媽媽李姿緩都是國標舞老師。兩人開班教學生，兒女、姪子耳濡目染下也跟著學舞。陳怡安、姚智皓則是林鴻琪的學生，兩人的妹妹後來也都加入。大家彼此學習，一起精進舞技。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 輔大傳群眾拆蔣介石銅像 現場直播警民衝突
- 波頓：川普應重新協商一中
- （台中）「228迷走」 裝置藝術邀你來探索
- 最常違規… 以為虧損未申報
- 桃園市府蔣銅像 將移除
- 70年日式道班房 變身「故事館」
- 留住歷史記憶 尋找美軍美僑
- 228連假全國掃毒 逮1410毒蟲
- 悼受難校友 日中央大學組團訪台
- 虎咬死人動物園又出事 黑熊趴車伸爪進窗
- 資生堂眼線筆出包 主動下架逾25萬支
- 星國土地公迎娶 宜蘭土地婆出嫁
- 郝陣營暗批放話影武者╱吳反擊 促「對手」自我檢討
- 把握最後一天 燈會今晚熄燈
- 《奧斯卡最佳外語片》 禁穆令助攻 「新居風暴」打臉川普奪獎
- 吉普車強渡多納濁口溪 險滅頂
- 中市一晚兩起一氧化碳中毒 12人送醫
- 94年來頭一遭 來義二峰圳停水了
- 林宥嘉新手人夫 承諾今年辦婚宴
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞
- 演唱會摔落3公尺舞台 Jun.K 手肘手指骨折
- 阿嬤墜落 消防車變凶車
- 中華電信進軍MWC 服務無障礙
- 反彈力道減弱 歐股小漲
- 委外流標 澎湖路外、路邊停車收費喊卡
- 台泰緬查毒逾1公噸 逮6台灣人
- 世大運「撞颱風季」 棒球賽剉咧等
- 王心凌情路坎坷 明年可望覓新歡閃婚
- 五木寬演歌自彈自唱 翁立友爽喊此生無憾
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉司法界是不是屎？
- 上班一族徵文─360行工作照
- 配合聯合國 歐盟宣布制裁北韓新措施
- 《觀察筆記》害群之馬
- 台日對抗賽》王溢正2度抗日 熟悉「武士」軍情
- 自稱活佛的媽 中國婦行騙南投
- 哺乳室也拒借》腹膜透析腎友 外出無處換藥
- 吳晟／失栽培 － 下
- 高志綱遇故知 周董溜日語
- 《東京觀察》台日兩國的另類「命運共同體」
- 〈致 舊情人〉當年沒選擇你 因為我們不適合
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：我們1家都是國標舞金牌選手
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分