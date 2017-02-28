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我們1家都是國標舞金牌選手

2017-02-28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕我們一家都是國標舞金牌選手！

南投草屯拿下總統盃14面金牌

上週舉辦的總統盃全國運動舞錦標賽，來自南投縣草屯鎮的選手們，共拿下十四面金牌，九名奪金選手中有八人是兄弟姊妹，自家人互相學習，也暗中較勁，看誰得的金牌比較多。

9奪金選手有8人是兄弟姊妹

第十六屆總統盃全國運動舞錦標賽的比賽地點在台北市立體育館，南投縣草屯鎮的選手從幼兒、少年、青年到成年組，共拿下十四金（兩人一組）、八銀、十四銅、六鐵，堪稱得獎數最多的縣市，而這群選手不只獎牌數受矚目，還有多對是一家人，成為比賽場外津津樂道的話題。

比如，拿下五面金牌的林詠鉦和四面金牌的林沛臻是堂姊弟，兩人去年六月才為台灣拿下四十年來在日本東京WDSF國際舞公開賽的首面金牌，此次搭檔拿下四面金牌。

雙林的堂弟林廷駿則與陳怡安搭檔，獲得一金。林沛臻的弟弟林品毅又與陳怡安的妹妹陳禹彤搭檔，則在幼兒組獲得金牌。

另，拿到五金的姚智皓，與妹妹姚思岑搭檔拿下四面金牌，再與江菀蓁搭檔獲得一金。

林家四個堂兄弟姊妹全熱愛國標舞，主因林沛臻和林品毅的爸爸林鴻琪、媽媽李姿緩都是國標舞老師。兩人開班教學生，兒女、姪子耳濡目染下也跟著學舞。陳怡安、姚智皓則是林鴻琪的學生，兩人的妹妹後來也都加入。大家彼此學習，一起精進舞技。

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  • 總統盃奪金選手，除莊雅晴（第2排右2）外，其餘來自同一家族。（記者陳鳳麗攝）

    總統盃奪金選手，除莊雅晴（第2排右2）外，其餘來自同一家族。（記者陳鳳麗攝）

  • 陳禹彤（前）、林品毅（後）在總統盃跳舞的萌樣，讓很多人鼓掌叫好。（記者陳鳳麗翻攝）

    陳禹彤（前）、林品毅（後）在總統盃跳舞的萌樣，讓很多人鼓掌叫好。（記者陳鳳麗翻攝）

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