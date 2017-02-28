筌聖控制外勞 早已被勞動部罰鍰、撤聘僱許可

2017-02-28

〔記者吳柏緯／台北報導〕高雄的豆製品名店「筌聖老家」食品工廠被爆出非法聘僱與控制外勞行動，引起社會譁然。勞動部表示，雇主與仲介均已於去年十一月依違反「人口販運防制法」起訴，至於雇主違法聘僱等情況，也在去年依違反「就業服務法」相關規定，撤銷聘僱許可並處罰鍰。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠說明，此案是一起典型的人口販運案件。該工廠是以他人名義申請看護工來台後，從事與申請項目不符的工作，勞動部深入了解後發現，雇主除了違法聘僱外，還涉及多項違反勞基法的事項，例如超時工作未給付加班費、苛扣薪資與未依法給假等情況；此外還查扣護照與居留證，限制行動防止他們向外求救，違法樣態令人「嘆為觀止」。

薛鑑忠表示，該案件事實上是發生在去年四月，雇主與仲介已在去年十一月被起訴，勞動部也已撤銷其聘僱許可並處罰鍰。根據「就業服務法」規定，非法留容、聘僱外國人，可處十五萬至七十五萬元的罰款；扣留外國人居留證與護照，則可處六萬至卅萬元。至於違反「勞基法」部分，包含超時工作、未給付加班費等，可開罰二萬至一百萬元不等。

薛鑑忠表示，外勞不敢求救，背後的原因是資訊不對等、外勞無法取得正確訊息所致。為避免類似事情發生，勞動部除持續生活訪視，也會對雇主與外勞進行法令宣導；此外，外勞若受到不公平對待，也可透過一九五五雙語專線申訴。