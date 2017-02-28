網傳韓國整牙快又好 牙醫揭真相

2017-02-28

〔記者吳亮儀／台北報導〕到韓國修整牙快又美？有網友在網路大力宣傳「到韓國做修牙、美白，一天搞定」，還宣稱是專利技術；這引發台灣牙醫界不滿，紛紛撰文打臉指出那只是陶瓷貼片，國內有民眾到國外做陶瓷貼片卻出現後遺症的不少案例，甚至若黏接不好，恐導致牙菌斑增生或磨牙損及牙神經等，衍生口腔問題。

宣稱專利技術 實為普通陶瓷貼片

網友熱傳宣稱，有所謂「Minish牙科技術」是韓國專利，一天就能做好牙齒修整和美白，讓牙齒更整齊和潔白。部立雙和醫院牙科部主任、牙醫師公會全國聯合會常務理事黃茂栓說，這件「韓國專利技術」風波最近在牙醫界鬧很大，但這只是很普遍的陶瓷貼片，很多演藝人員或表演者為美觀才會做，做一顆牙從一萬多到數萬元都有；這種技術其實沒有所謂專利，技術不會有專利，器材和材料才會有，網傳很多訊息是誇大宣傳。

黏接衍生後遺症 還得找牙醫重做

台大醫院牙周病科兼任醫師陳映瑜解釋，陶瓷貼片是由很薄的陶瓷製成，屬假牙一種，用黏劑和牙齒做結合，可讓牙齒外型更整齊、美白，從測量、修磨牙齒、印模型、試戴黏著，完整療程約一到兩週，還得定期回診追蹤。她也提醒，若牙齒排列很亂，硬要做陶瓷貼片修飾，修磨牙齒時會犧牲太多齒質，磨掉的琺瑯質無法再恢復，嚴重時甚至會損及牙神經，造成傷害。

黃茂栓說，他看過不少到國外做陶瓷貼片回來，結果後遺症叢生的案例，例如貼片掉落、破裂、顏色不一等，還得找牙醫師重做，甚至因黏接不好，加上清潔不夠，導致牙菌斑增生，衍生口腔問題，民眾不可能常飛國外找原來醫師回診。

黃茂栓建議，民眾若想讓牙齒更好看，建議先和牙醫師討論，最好從戴牙套做矯正開始，再決定如何美白，例如用美白劑或是陶瓷貼片等，按部就班治療才能讓牙齒更健康好看。

合法國外醫美 才能受消保法保障

行政院消保處建議，若民眾經由仲介而到國外做醫療美容，要選有合格商業登記的業者，若有侵害到消費者權益，才有消保法保障；消基會董事長游開雄表示，價格落差可能取決在牙醫師技術及器材設備，最好挑選好聲譽、有口碑的業者，並多比較各家價格。

網路宣傳、推薦醫療 最重可罰25萬

衛福部醫事司則提醒，不管在網路或其他平台，公開且對不特定人士做醫療推薦或宣傳，都會觸犯醫療法，最高可處廿五萬元罰款，對網路醫療廣告，衛福部會定期監控，也歡迎民眾檢舉。