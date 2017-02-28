下課後被載走 高中女生失聯
2017-02-28
〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市17歲李姓女高中生「萱萱」，上週二放學在校門口搭上白色汽車後失蹤至今，父母擔心遭人誘拐報警，車主周姓男子到案稱，當天萱萱下車後就沒再聯絡，後改稱是鄭姓友人開車，將人載往台北車站；李母事後找到鄭男，鄭反指是周要他承認開車接人，周、鄭互推責任，待警方釐清。萱萱父母提供相片，盼各界幫忙協尋，希望愛女趕快回家。
李母宣稱，女兒萱萱就讀文山區某私立高中二年級，平日生活正常，案發當天下午女兒放學，有同學看到她一出校門就坐上一輛白色轎車。
警方受理失蹤人口並通報協尋，利用手機定位找人，但萱萱手機關機。李母再報案指女兒遭人「和誘」，警方查出周男及汐止住處，但未尋獲萱萱；周男接獲警方電話時宣稱，萱萱當天下車後，兩人就沒聯絡，不知她去哪裡。
萱萱父母指稱，周男年紀大女兒10多歲，還曾涉及組織犯罪案件，最近才出獄；另據同學表示，萱萱兩個月前透過網路交友軟體認識周男，這段期間曾一同出遊，李母憂慮女兒涉世未深，誤交損友，可能因此遭遇意外，盼女兒能趕緊跟家人聯絡。
李母哽咽表示，女兒從沒離家未歸，從她失蹤那一天起，手機就關機，女兒每天都要上網，現在卻連臉書及IG都沒更新過，擔心遭人控制行動。
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