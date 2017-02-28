阿嬤被詐114萬 感恩還剩86萬
2017-02-28
〔記者許國楨／台中報導〕警方逮到王姓車手，查出黃姓阿嬤被詐騙集團騙走存摺及提款卡，帳戶內的200萬元存款遭盜領114萬元，原以為阿嬤會情緒崩潰，未料她反而讚揚警方積極辦案，未讓僅剩的86萬多元老本賠光光，大器反應讓警方印象深刻。
巡警逮嫌犯 緊急告知
台中市第二分局育才派出所警員李俊鋒、吳鎮忻，16日巡經中華路、福音街口，發現一輛自小客違停，前往盤查；23歲王姓駕駛看到員警嚇呆，警方起疑，果然在包包內發現K毒、贓款7萬3千元、提款卡、交易明細表及手機。
警方通知提款卡帳戶所有人，未料，住台北的73歲黃姓阿嬤根本聽不下，堅決表示絕不會被騙，警方只好聯絡阿嬤住台南的女兒。阿嬤在女兒說明下才恍然大悟，她說，16日接到詐團謊稱「健保局、警察單位、法官」電話，因心急而在住家樓下交付6本存摺及3張提款卡，並告知提款卡密碼。
阿嬤帳戶內原有200多萬元，經查遭盜領114萬元整，原以為阿嬤得知後可能會情緒崩潰，未料她除對警方查獲車手嘖嘖稱奇，更讚揚員警積極辦案，才未讓僅剩的86萬多元老本也賠光光。
車手王男供稱，本月初開始，以每次酬勞1千至2千元受雇詐團擔任車手，每天上游會以電話指示，互相交付金融卡、手機及贓款，毒品也是無償提供。當時是要與友人去KTV唱歌，順便等指示，沒想到工錢還沒領到、毒品也未施用就被查獲，訊後全案依詐欺等罪嫌送辦。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 阿嬤被詐
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 輔大傳群眾拆蔣介石銅像 現場直播警民衝突
- 波頓：川普應重新協商一中
- （台中）「228迷走」 裝置藝術邀你來探索
- 最常違規… 以為虧損未申報
- 桃園市府蔣銅像 將移除
- 70年日式道班房 變身「故事館」
- 留住歷史記憶 尋找美軍美僑
- 228連假全國掃毒 逮1410毒蟲
- 悼受難校友 日中央大學組團訪台
- 虎咬死人動物園又出事 黑熊趴車伸爪進窗
- 資生堂眼線筆出包 主動下架逾25萬支
- 星國土地公迎娶 宜蘭土地婆出嫁
- 郝陣營暗批放話影武者╱吳反擊 促「對手」自我檢討
- 把握最後一天 燈會今晚熄燈
- 《奧斯卡最佳外語片》 禁穆令助攻 「新居風暴」打臉川普奪獎
- 吉普車強渡多納濁口溪 險滅頂
- 中市一晚兩起一氧化碳中毒 12人送醫
- 94年來頭一遭 來義二峰圳停水了
- 林宥嘉新手人夫 承諾今年辦婚宴
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞
- 演唱會摔落3公尺舞台 Jun.K 手肘手指骨折
- 阿嬤墜落 消防車變凶車
- 中華電信進軍MWC 服務無障礙
- 反彈力道減弱 歐股小漲
- 委外流標 澎湖路外、路邊停車收費喊卡
- 台泰緬查毒逾1公噸 逮6台灣人
- 世大運「撞颱風季」 棒球賽剉咧等
- 王心凌情路坎坷 明年可望覓新歡閃婚
- 五木寬演歌自彈自唱 翁立友爽喊此生無憾
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉司法界是不是屎？
- 上班一族徵文─360行工作照
- 配合聯合國 歐盟宣布制裁北韓新措施
- 《觀察筆記》害群之馬
- 台日對抗賽》王溢正2度抗日 熟悉「武士」軍情
- 自稱活佛的媽 中國婦行騙南投
- 哺乳室也拒借》腹膜透析腎友 外出無處換藥
- 吳晟／失栽培 － 下
- 高志綱遇故知 周董溜日語
- 《東京觀察》台日兩國的另類「命運共同體」
- 〈致 舊情人〉當年沒選擇你 因為我們不適合
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：阿嬤被詐114萬 感恩還剩86萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分