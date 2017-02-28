近距拍鳥被批沒品 提告不起訴

2017-02-28

〔記者陳冠備／彰化報導〕許姓男子手持巨砲鏡頭，到彰化芳苑保育鳥類「大杓鷸」棲息地拍照，連珠炮似的快門連拍聲嚇走鳥群，引起目睹的彰化環保聯盟理事長蔡嘉陽不滿，在個人臉書公布照片，並標註「沒有品的拍鳥人」。許男不滿提告妨害名譽，彰化地檢署認為，許男靠太近嚇到鳥類是事實，「沒品」一詞亦屬合理評論，偵查後不起訴。

連拍聲嚇到鳥

針對遭人控告，蔡嘉陽表示，他是針對拍鳥人（許男）行為提出評論，且拍鳥人手持巨砲鏡頭拍攝，如果距離太近，一定會影響鳥類，希望藉此不起訴書，警惕那些不守攝影規範的「沒品」拍鳥人。

不起訴處分內容指出，104年11月間，彰化環保聯盟理事長蔡嘉陽在芳苑永興魚塭旁發現，許男駕車悄悄進入魚塭內道路拍攝大杓鷸，因距離僅50公尺，結果鳥群被嚇飛，蔡嘉陽拍下許男車輛照片，並貼在臉書評論：「沒有品的拍鳥人！今天風大又來趕大杓鷸…，最後整群被你們嚇飛，拍到飛行很爽嘛？」「台灣就是有你們這些沒品味、沒格調的拍鳥人」、「真希望大杓鷸就離開台灣」等語。

合理評論 非抽象謾罵

事後許男發現此評論很不滿，具狀控告蔡男。他指出，自己駕車靠近大杓鷸約50公尺處拍攝，並不會對鳥類造成驚嚇，他曾在台南發現大杓鷸僅離人15公尺覓食，至於鳥類受到驚嚇，主要是受到魚塭的漁夫影響所致。

但檢方認為，大杓鷸原本成群在堤岸休息，許男車子接近後就飛走，受到驚嚇飛離是事實；且進行賞鳥或攝影時，本來就要保持距離，避免干擾鳥類作息。蔡男只是對許男的行為提出指摘，並未捏造事實；至於「沒品、沒德」等，也非抽象謾罵，屬社會合理之評論，因此予以不起訴處分。