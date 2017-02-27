《健康充電站》乳癌治療講座

2017-02-27

乳癌防治基金會3月10日上午10時至12時，在該會視聽教室（台北市林森南路4-2號6樓）舉辦講座。

由馬偕醫院一般外科主治醫師張源清主講「先開刀？先治療？談乳癌術前先期治療和手術的新進展」。

此活動需事先報名，報名電話為（02）2392-4115。