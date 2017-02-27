《愛肝加油站》健保放寬B肝治療規範 自費治療者可轉健保？

2017-02-27

文／許金川

Q：我的太太B肝帶原已經很久了，6年前開始服用「貝樂克」治療，前3年有健保給付，這3年來，我們一直都是自費服用「貝樂克」，因太太為e抗原陰性的患者，聽說停藥後比較容易復發，所以才會持續用藥至今，不敢停藥。

不過，一天將近200元的藥費，長期下來也是不小的開銷，最近聽說健保又放寬給付的條件，請問我的太太可以轉為健保用藥嗎？

A：健保對於B肝的給付條件陸陸續續放寬，從今年1月開始，治療前e抗原陽性者，可治療至e抗原陰轉後，再持續治療1年；若治療前e抗原陰性者，一次療程最多36個月，不論e抗原陽性或陰性，若停藥後復發，可不限次數再接受治療。

自條件放寬後，自費治療中的患者都很想知道是否可轉為健保用藥。你的太太治療前e抗原呈陰性，健保治療3年後改為自費用藥至今，依此情況是無法直接由自費再轉為健保的。

但如果治療前為e抗原陽性的病患，健保治療後未停藥又接續自費治療，且e抗原至今仍為陽性者，是可以由自費直接轉健保的。

臨床上，很多患者對於B肝抗病毒藥物停藥心生恐懼，一是擔心B肝病毒復發一發不可收拾，另一考量則是過去健保有給付次數的限制，目前新的B肝健保治療規範，病友們至少不用再擔心健保給付次數的問題。

目前你的太太已服用貝樂克6年，如果B肝的病況穩定，測不到B肝病毒且GPT持續正常已超過一年半以上，可以考慮先停藥，保持密切追蹤。

假如B肝病毒又復發了，且復發當時的指數也都符合健保的給付條件，屆時再用健保治療。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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