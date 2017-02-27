胰臟水泡逾3成惡性 快檢測防擴散

2017-02-27

文／林彥至

發現胰臟囊腫（俗稱水泡）該怎麼辦？到底要不要開刀？還是只要定期追蹤就好？這是很多患者的疑問。

首先要說明的是，有3成以上的胰臟水泡是不好的水泡，也就是惡性或者是準惡性的水泡。這類的水泡一旦演變成惡性腫瘤（有一些水泡甚至一開始就是腫瘤造成的阻塞性水泡），腫瘤細胞往往就已擴散出去，而無法根治了。因此，對於「胰臟水泡」，千萬不能掉以輕心。

過去光靠電腦斷層或核磁共振的影像，要準確診斷這些胰臟水泡是有困難的，得要透過腹部超音波定位，抽吸水泡裡的液體做化驗，有其風險，甚至有可能在抽吸後引起嚴重的胰臟炎；不過，隨著影像診斷學的進步，現在大部分的胰臟水泡都可以不用靠抽吸做診斷。

合併「內視鏡超音波檢查」及「核磁共振檢查」，大部分都可以對胰臟水泡做初步分類，甚至可早期發現潛藏在水泡後的惡性腫瘤。

對於少部分無法確定診斷的水泡，也可以考慮用內視鏡超音波定位來做水泡抽吸。這樣的抽吸方式較傳統抽吸方式安全，且這幾年有很多新的免疫組織染色法及基因檢測法，可針對抽出來的水泡內容物做診斷。

（作者為彰化基督教醫院肝膽腸胃科主治醫師）