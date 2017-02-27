為eye開跑 13視障者跑完全程

2017-02-27

台南市「議長盃半程馬拉松」昨在鹿耳門天后宮為「eye」開跑，賽程共分21公里、10公里及5公里3個組別，共有3400名跑者參加，包括13名視障跑者也在家人及志工伴跑下，跑完5公里全程。

自幼雙眼失明的22歲視障跑者胥景昕，就是在母親陪伴下，首度挑戰5公里路跑，花了53分鐘順利跑完全程後，加入音樂志工行列一起做公益。（記者蔡文居）