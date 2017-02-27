Uber司機爭專法 285車圍交部

2017-02-27

交通部對Uber祭出重罰，Uber台灣自2月10日起暫停在台服務。約有350名Uber司機、285輛Uber車昨聚集交通部前，訴求政府應廢除靠行制度，比照美國TNC專法或更具彈性的澳洲、新加坡個人營業執照管理規範，讓Uber司機有一口飯吃。Uber司機亞當表示，若沒獲得交通部具體回應，將持續抗議。

交通部表示，Uber及其司機以「分享車輛」之名、美化營利行為；Uber司機主張比照美國加州制訂TNC專法部分，國內早有類似的網路運輸業法令，目前台灣計程車已供過於求，不宜開放自用車加入營業。

（記者甘芝萁）