MWC秀亮點 三星發表新平板

2017-02-27

為扳回Note7失利頹勢，三星今天在世界行動通訊大會（MWC）將推出Galaxy Tab S3平板；使用金屬及玻璃複合材質機身，內建「Samsung Note」App，按下S Pen上按鈕，即可顯現「感應快捷環」、「懸浮視窗切換」等功能並快速啟動。9.7吋的Super AMOLED螢幕，強調色彩覆蓋率95%並支援HDR影片播放，清楚顯示黑暗場景中任何細節，且S Pen無需充電，與iPad Pro、Apple Pencil較勁意味濃厚。

相對地，外傳蘋果將在3月底舉辦春季發表會，除了新一代iPad Pro系列，iPhone 7系列也將推出紅色款，4吋螢幕的iPhone SE則將追加8GB容量。（記者陳炳宏）