麗寶樂園突停電 遊客玩興盡失紛退票

2017-02-27

〔記者李忠憲、張菁雅／台中報導〕台中市麗寶樂園昨午發生無預警停電意外，園方立刻以人工將遊客安全疏散，並在廿分鐘復電完成。園方表示，外部變電箱因連日下雨潮濕導致跳電，十分抱歉，將委請廠商檢修。

適逢二二八連續假期，昨日雖然濕冷，麗寶仍湧入五千多名遊客。昨午十二點卅五分，樂園全區突然發生無預警停電，不少遊客卡在設施上，有的尖叫，有的嚇得臉色發白。所幸斷軌雲霄飛車因風勢大未開放，大摩天輪則尚未啟用，否則將更驚險。

受困在遊樂設施的民眾，則由工作人員採手動機制讓機械運轉，三分鐘內引導安全下來，沒有人員受傷，算是有驚無險；部分遊客興致受影響，到售票口要求退票。

麗寶樂園副總經理王永豪表示，近一百位民眾因停電要求退票補償，園方經溝通後，也分別贈送重遊券或退票，確保遊客權益。

至於跳電原因，王永豪表示，經查發現是外部變電箱因連日下雨潮濕導致，將請廠商儘速檢修。全園區下午一點已全區正常供電，遊樂設施均正常運轉。台電也表示，台電供電系統正常，停電主因是麗寶樂園內部電力設備潮濕。

對於麗寶未提供所有入園者重遊券或退票，中市府主任消保官康馨壬表示，業者提供的服務有瑕疵，只要消費者有異議，業者就必須處理。

由於麗寶樂園停電時間不是很長，也不是一天內多次跳電或機械故障，很難要求業者退票給所有入園民眾。因此康馨壬建議業者把卡在設施上的遊客救下來時，主動告知可以退票，讓遊客得到充分資訊再做決定。