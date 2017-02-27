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又一教育部高官退休轉任私校

2017-02-27

「旋轉門條款有漏洞」外界質疑

〔記者林曉雲、詹士弘／綜合報導〕教育部又一高官退休後轉任私校！教育部綜合規劃司前副司長郭淑芳，今年二月一日退休後，無縫接軌轉任私立環球科技大學主任秘書。該校校長陳益興也是教育部退休政次，也就是一所私校聘請二位教育部退休高官，引發外界質疑。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政昨直批，陳益興擔任校長，陳的子弟兵郭淑芳退休後到環球科大當主秘，顯示教育部高官轉任私校，不僅位居要津，還拉拔自己人，可見教育部高官和私校連結有多深，也再次凸顯雙薪肥貓問題。全教總主張立法院應速通過「禁止雙薪肥貓」條款，徹底遏止歪風。

教育部政次蔡清華表示，教育部去年修正「教育部組織法」草案，增設「高官旋轉門條款」，已送到行政院審議中，未來當過部次長、主秘、司處長，在離退三年內，不能擔任離職前五年職掌高教、技職、會計直接相關的私立大專董事長、董事、監察人或校長，但修法不溯及既往。

張旭政質疑，陳益興是政次退休，先擔任教授，而後參加校長遴選；郭淑芳是副司長，不在規範之列，凸顯「旋轉門條款」明顯有漏洞，規範對象應擴大到正副司、處！長等專任人員。

陳益興、郭淑芳︰依法合法轉任

環球科大董事長許淑敏表示，用人唯才，前提是合法、依程序聘任。前任校長許舒翔應邀入閣後，環球依規定對外甄選校長，報名有好幾人，陳益興脫穎而出，過程合法。

陳益興表示，一○二年十一月退休，一○五年八月接任環球科大校長，當初並無旋轉門規定，未來如果法令變動，會依法辦理。郭淑芳也表示，退休後轉換跑道至環球科大任職及未來可能的發展，均依照法令辦理。

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  • 郭淑芳從教育部副司長退休後，隨即轉任環球科技大學主任秘書。（圖取自環球科大官網）

    郭淑芳從教育部副司長退休後，隨即轉任環球科技大學主任秘書。（圖取自環球科大官網）

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